Bénéfice en hausse : Airbnb a réalisé le meilleur été de son histoire

Airbnb a réalisé les meilleurs profits trimestriels de son histoire cet été, confirmant que l'engouement pour les voyages ne se dément pas depuis que la pandémie de Covid contraint moins les déplacements, et ce malgré l'inflation. Au troisième trimestre, la plateforme de réservation de logements a vu son bénéfice net grimper de 46% sur un an à 1,2 milliard de dollars. La progression aurait été de 61% sans l'impact négatif des taux de change.

«La demande reste forte», a souligné le groupe californien dans son communiqué de résultats publié mardi. Le service constate que le tourisme dans les villes et les voyages à l'étranger, qui constituaient la majorité de son activité avant la pandémie, ont repris. En outre, «nous pensons que les nouveaux cas d'usage, y compris les séjours de longue durée et les voyages hors des villes, vont continuer car des millions de personnes ont adopté des modes de vie et de travail flexibles», a ajouté l'entreprise.