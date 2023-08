Venez dormir gratuitement dans la villa d'Ashton Kutcher et Mila Kunis

Après la maison de Barbie et Ken, c’est une autre villa de stars qui est disponible à la location. Ashton Kutcher et Mila Kunis ont en effet mis leur maison au bord de l’océan au nord de Los Angeles sur Airbnb: l’offre est gratuite et pour une seule nuit. «Notre maison de plage dans le comté de Santa Barbara est notre havre de paix, surtout quand nous avons besoin de nous ressourcer (vous qui êtes parents, vous savez de quoi nous parlons). À quelques pas de la plage et avec une vue magnifique sur les montagnes de Santa Ynez, vous ne manquerez pas de sites et d’activités pour passer un séjour d’été inoubliable», ont écrit les deux acteurs sur l’annonce publié mercredi 16 août 2023.