Résultats annuels : Airbus plombé par les amendes et l'A400M

Le constructeur aéronautique a annoncé jeudi une perte nette de 1,36 milliard d'euros en 2019, affectée notamment par des amendes, dans une affaire de corruption.

L'avionneur a livré 863 avions commerciaux en 2019, contre 800 l'année précédente et prévoit d'en livrer «environ 880» pour 2020.

Airbus a conclu le 31 janvier un accord avec les autorités judiciaires française, britannique et américaine pour éviter des poursuites dans une affaire de corruption en marge de la conclusion de contrats, au prix d'amendes totalisant 3,598 milliards d'euros. L'avionneur, qui a livré 14 A400M en 2019 «conformément au dernier échéancier de livraisons», indique avoir franchi «plusieurs jalons clés vers la pleine capacité opérationnelle de l'avion» au développement chaotique, avec notamment le largage simultané de parachutistes et des premiers essais «secs» de ravitaillement en vol d'hélicoptères.

Des charges exceptionnelles

Airbus enregistre toutefois une charge de 1,2 milliard d'euros sur ce programme car «les ambitions d'exportation s'avèrent de plus en plus difficiles à atteindre pour la phase contractuelle initiale», notamment «en raison de la prolongation répétée de l'interdiction d'exportation de l'Allemagne vers l'Arabie saoudite», décrétée après l'assassinat du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, à l'automne 2018.

81,2 milliards d'euros de prises de commandes

Face à son concurrent américain Boeing qui traverse une profonde crise due à l'immobilisation au sol depuis mi-mars 2019 de son avion-phare, le 737 MAX, après deux accidents ayant fait 346 morts, Airbus affiche pourtant une activité florissante avec un chiffre d'affaires de 70,5 milliards d'euros en 2019, en hausse de 11%. L'avionneur a livré 863 avions commerciaux en 2019, contre 800 l'année précédente et prévoit d'en livrer «environ 880» pour 2020.

Les prises de commandes se sont élevées à 81,2 milliards d'euros, portant la valeur du carnet de commandes à 471 milliards, portées notamment par le programme A320neo (comprenant A319, A320 et A321) pour lesquelles les commandes s'élevaient à 6 249 appareils à fin janvier. Pour 2020, Airbus table sur une croissance de l'économie et du trafic aérien «conforme aux prévisions indépendantes» et «sur l'absence de perturbation majeure, y compris résultant du coronavirus».