Aviation : Airbus réalise le plus gros bénéfice de son histoire

La crise historique du transport aérien mondial provoquée par la pandémie n'arrête pas l'ascension d'Airbus: l'avionneur européen est revenu dans le vert en 2021.

Après deux années dans le rouge, l'avionneur européen a publié jeudi, un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros, battant son record de 2018 (3,1 milliards) alors qu'il produisait près d'un quart d'avions en plus. Signe de son optimisme, le groupe vise 720 livraisons d'avions commerciaux en 2022, soit une augmentation de 18%. «Notre attention s'est déplacée de la gestion de la pandémie vers la reprise et la croissance», a estimé le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, cité dans un communiqué.

L'avionneur renoue donc avec le versement d'un dividende après l'avoir supprimé ces deux dernières années. Le patron de l'avionneur attribue ces résultats «remarquables» à la hausse des livraisons d'avions commerciaux en 2021 (611 avions, soit 8% de plus qu'en 2020), à «la bonne performance» des activités spatiales et de défense ainsi qu'à la division hélicoptères et à «l'attention portée à la réduction des coûts et à la compétitivité».

Airbus, dont la production avait chuté d'un tiers à 40 monocouloirs de la famille A320 (A319, A320 et A321) par mois dès avril 2020, en produisait fin 2021 45 chaque mois et prévoit de remonter à 65 appareils mensuels à l'été 2023, plus qu'il n'en a jamais construit. Il envisage même de monter jusqu'à 75 appareils mensuels en 2025, un sujet dont la faisabilité et l'intérêt font l'objet d'intenses discussions avec ses fournisseurs. «Pour cette année et l'année prochaine, c'est déjà une pente très raide», a estimé Guillaume Faury, pour qui Airbus a «beaucoup de pain sur la planche en 2022», afin de livrer 720 appareils.