Industrie aéronautique: Airbus s’attend à voir deux fois plus d’avions dans le ciel dans 20 ans

Dans ses prévisions annuelles, publiées mercredi à quelques jours de l’ouverture du Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, l’avionneur européen table sur un besoin de 40 850 avions passagers et cargo neufs d’ici à 2042, portant la flotte mondiale à 46 560 appareils, contre 22 880 début 2020.

Neutralité carbone en 2050

Le nombre d’avions déjà en service et qui le seront toujours en 2042 est donc revu à la baisse, de 7 440 à 5 710 appareils. «Nous constatons une augmentation des livraisons, mais il s’agit davantage de livraisons de remplacement, pour le renouvellement de la flotte et pour des avions plus économes en carburant», a résumé Bob Lange, responsable de l’analyse commerciale et des prévisions de marché chez Airbus.