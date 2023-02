Aviation : Airbus va embaucher 3 500 personnes en France

«La moitié représente le remplacement des départs naturels, l’autre moitié des créations de postes», a affirmé M. Baril. L’entreprise avait effectué le même nombre de recrutements l’an passé, pour répondre à la montée en cadence de sa production d’avions et préparer les technologies de l’avion vert. Sur ce total, 2 300 embauches concerneront les avions commerciaux, 700 les hélicoptères et 500 la défense et le spatial.