Al-Qaida publie des images de ses otages au Niger

La branche nord-africaine d'Al-Qaïda a mis en ligne les photos de quatre personnes qu'elle présente comme les touristes européens dont elle a revendiqué l'enlèvement.

Un couple de Suisses, une Allemande et un Britannique seraient pris en otage par la branche nord-africaine d'Al-Quaida. (afp)

Selon un centre américain de surveillance de sites internet islamistes (SITE), le groupe a diffusé des photos d'un couple de Suisses, d'une Allemande et d'un Britannique qu'il dit retenir en otage.

Auparavant mercredi, un message audio du porte-parole du groupe, Salah Abou Mohammed, a revendiqué l'enlèvement des quatre Européens en janvier, et celui de deux diplomates canadiens en décembre.

Sur un des clichés, on voit un homme hagard, ébouriffé et les yeux fermés, assis à coté d'une femme portant un turban, dont le visage a été brouillé. Une autre photo montre une femme également coiffée d'un turban, et dont le visage est inidentifiable. La troisième présente un homme dégarni, également les yeux fermés, apparemment dans un état de détresse. Sur les trois photographies, des hommes armés enturbannés au visage masqué sont visibles sur fond de paysage désertique.