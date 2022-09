Terrorisme : Al-Qaïda publie la vidéo d'un employé de l'ONU otage au Yémen

L'otage affirme que sa vie, ains que celles de ses collègues, sont en danger et dit souffrir «d'un problème de santé grave, qui nécessite une attention immédiate». Créé en 2009, le groupe Aqpa est considéré par les Etats-Unis comme la branche la plus dangereuse du réseau jihadiste. Aqpa a profité du chaos entraîné par la guerre au Yémen et mené des attaques contre les Houthis et les forces gouvernementales.