Alain Bernard joue la transparence après ses performances

Alain Bernard, qui a battu trois records du monde au championnat d'Europe d'Eindhoven, a révélé qu'il bénéficiait d'un traitement autorisé pour de l'asthme d'effort.

Le sprinteur français a reconnu bénéficier d'un traitement pour lutter contre l'asthme d'effort, autorisé par les autorités sportives et qui ne doperait pas ses performances. (afp)

"J'ai une Autorisation d'usage thérapeutique (AUT) depuis deux ans qui m'a été délivrée avant les Championnats d'Europe à Budapest pour de l'asthme d'effort", a expliqué Bernard, qui aurait pu ne pas en faire état alors que les AUT ne sont pas rendues publiques. "Il n'y a rien à cacher", a poursuivi Bernard, accompagné du médecin de l'équipe de France, Jean-Claude Servetti, et de son entraîneur Denis Auguin.

L'asthme d'effort correspond à une hyperactivité bronchique et est traitée par des bouffées de ventoline, un produit à base de corticoïde. "Tout le monde pense que ce sont des produits qui peuvent augmenter la performance mais je veux préciser qu'on ne peut pas respirer mieux que bien. Ceux qui souffrent d'hyperactivité et qui ne se traitent pas sont pénalisés par rapport à ceux qui respirent bien", a précisé le médecin, selon qui il y a 20% d'AUT en équipe de France. "L'asthme d'effort est extrêmement fréquent actuellement, a commenté le médecin. Quand des sportifs passent plus de 20 heures par semaine dans des atmosphères chaudes et humides, on a repéré une hyperactivité bronchique", a poursuivi Servetti.

Contrôles anti-dopages négatifs

Selon le médecin, des tests sont proposés tous les deux ans aux athlètes pour déceler ce type de problème et sont réalisés en milieu hospitalier. Le sprinteur a également parlé de son suivi longitudinal, sorte de photographie médicale pour s'assurer que les sportifs sont en bonne santé. "Ca n'a rien à voir avec les contrôles antidopage", a précisé Servetti, indiquant que Bernard avait deux examens complets par an et qu'il n'y avait "rien de particulier".