Alain Delon fait trembler un palais de justice suisse

L’acteur a

déposé une plainte pour une violation du secret de fonction, voire pour corruption. L’affaire rebondit en ce moment, mais elle date de l’automne dernier.

Alain Delon n’a pas aimé les «fuites» au palais de justice de Genève sur une affaire le concernant directement. afp

L’inoubliable interprète du «Guépard» et de «Rocco et ses frères» n’avait pas apprécié de lire dans la «Tribune de Genève» qu’il était suspecté d’avoir roulé avec de fausses plaques d’immatriculation et qu’il avait été condamné à 10 000 francs suisses (soit un peu plus de 6 000 euros) d’amende.

C’était il y a un an. Il a donc mandaté son avocat et ami Me Dominique Warluzel pour savoir comment l’information avait pu éclater au grand jour. Résultat: une plainte pour violation du secret de fonction, voire pour corruption, a été déposée. Alain Delon est établi à Genève et il possède la nationalité suisse.

Depuis, la justice a suivi son cours. Le parquet du procureur général a ouvert une information pénale et a confié le dossier à un juge d’instruction. Une douzaine de greffiers du tribunal de police ont été entendus par la juge Alix Francotte-Conus. La Commission de gestion du palais de justice a refusé de lever le secret de fonction des fonctionnaires. La magistrate n’a jamais réussi à identifier l’auteur de la fuite. Le procureur général, Daniel Zappelli, a finalement

classé l’a

ffaire. Mais Alain Delon et son avocat sont coriaces et n’entendent pas en rester là. Un recours a été déposé auprès de la Chambre d’accusation. À noter qu’un complément d’information a également été demandé au parquet.