Single et film : Alan Walker, musicien électro, tombe le masque

Le DJ britannico-norvégien Alan Walker a gâté ses fans. Il a publié coup sur coup un single et la suite, excellente, du documentaire sur sa vie, «Unmasked».

À peine dans les bacs, «The Spectre» figure déjà au sommet des charts du monde entier. «Ce single est un remix de "Spectre", morceau instrumental que j'ai créé en 2014. Je le dédie tout spécialement à mes principaux fans, ceux qui me suivent depuis mes débuts», a expliqué Alan Walker. Des fans de la première heure qui ont été doublement à la fête puisque, juste après la publication de «The Spectre», l'artiste de 20 ans a posté le deuxième épisode de son docu biographique, «Unmasked».

Dans cette vidéo de sept minutes, sous-titrée en français, le Britannico-Norvégien évoque à visage découvert les semaines qui ont succédé à l'explosion de son tube, «Faded». On le voit notamment en train de préparer le premier show qu'il a donné en public, aux X Games à Oslo en février 2016, devant des centaines de milliers de spectateurs et d'internautes. «J'avais déjà horreur de faire des exposés en classe. Je vous laisse imaginer dans quel état je me trouvais», confie la star, timide de naissance.