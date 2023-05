Football/Mercato d'été 2023: Jordi Alba quittera le FC Barcelone à la fin de la saison

L'arrière gauche et joueur emblématique du FC Barcelone Jordi Alba, 34 ans, va quitter le club catalan à l'issue de la saison actuelle, a annoncé le Barça mercredi dans un communiqué.

«Le FC Barcelone souhaite exprimer publiquement sa reconnaissance envers Jordi Alba pour le professionnalisme, l'engagement, le dévouement et le positivisme dont il a toujours fait preuve envers tous ceux qui composent la famille blaugrana, et lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès dans le futur», a poursuivi le club catalan, assurant que «le Barça sera toujours ta maison».