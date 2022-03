Tour de France 2010 : Alberto Contador a attendu Andy Schleck

L'Espagnol (Astana) a chuté lui aussi lundi dans la descente de Stockeu, lors de la deuxième étape du Tour de France. Quand il a su que le Luxembourgeois était tombé, lui et son équipe ont levé le pied.

«C'était une vraie folie», a déclaré le vainqueur sortant du Tour qui souffre d'un coup et d'abrasions sur la hanche droite, le genou et le coude. Mais, selon un premier diagnostic des médecins de la formation kazakhe, aucune complication n'est à prévoir. «Sur cette route, c'était impossible de ne pas tomber», a estimé Contador après l'arrivée à Spa. «J'arrivais à environ 60 km/h et j'ai vu qu'il y avait déjà des coureurs par terre. C'était impossible de passer sans tomber». «C'est le pire jour pour que cela arrive car demain (mardi) est une journée très dure sur les pavés. Mais je veux être optimiste», a ajouté l'Espagnol.