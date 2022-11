Tennis : Blessé, Alcaraz abandonne en quarts à Paris

Cette blessure de l’Espagnol, devenu le plus jeune N.1 mondial de l’histoire à 19 ans après son sacre à l’US Open en septembre, intervient à neuf jours du début du Masters de fin de saison à Turin (13-20 novembre) et pose forcément question sur sa participation.

Alcaraz avait jusque-là connu deux premiers tours express dans la salle parisienne. Rafael Nadal battu d’entrée à Bercy, «Carlitos» avait l’occasion de s’assurer de terminer l’année sur le trône du tennis mondial en cas de titre à Paris. Alcaraz a explosé au plus haut niveau en 2022 en s’offrant son premier trophée en Grand Chelem et ses deux premiers en Masters 1000, à Miami et Madrid. Mais depuis son titre à New York mi-septembre, son meilleur résultat reste une demi-finale à Bâle la semaine dernière.