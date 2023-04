Alcaraz battu, Djokovic va récupérer la place de n1 mondial

USA TODAY Sports via Reuters Con

Sensation à Miami: Carlos Alcaraz a perdu son titre et sa place de No 1 mondial, vendredi, battu, au terme d’un exceptionnel bras de fer, par Jannik Sinner, qui affrontera ensuite Daniil Medvedev, dont ce sera la cinquième finale d’affilée en deux mois.

A compter de lundi, le Serbe Novak Djokovic, privé des joutes du printemps aux Etats-Unis, car non vacciné contre le Covid, va ainsi remonter sur le trône d’où l’avait délogé l’Espagnol deux semaines plus tôt en s’imposant à Indian Wells. Car pour y rester, ce dernier devait impérativement réussir le «Sunshine Double».

Un combat très intense

Or lui qui semblait évoluer sur une autre planète depuis sa marche victorieuse en Californie, en écartant justement Sinner en demies et Medvedev en finale, à chaque fois sans ménagement, a fini par être ramené sur terre. Il a fini par céder 6-7 (4-7), 6-4, 6-2, au bout d’un combat très intense de trois heures, qui l’a entamé physiquement dans un troisième set où il a semblé gêné musculairement à une jambe.

«J’ai vu qu’il avait des difficultés pendant quelques jeux et j’ai essayé de lui mettre la pression. Nous avons tous les deux joué un tennis très agressif, à un niveau très élevé, et aujourd’hui (la victoire) est tombée de mon côté. Elle signifie évidemment beaucoup», a commenté le 11e mondial, qui était aussi revanchard depuis leur duel homérique, en quart de finale à Flushing Meadows l’an passé, qui avait tourné en faveur d’Alcaraz au bout de 5h15 de lutte.

Le point de l’année

S’il ne faut en garder qu’un point, ce serait ce rallye époustouflant, long de 24 coups échangés au cours duquel l’agresseur est devenu l’agressé presque à tour de rôle, l’Italien ayant eu le dernier mot, grâce à un passing croisé de demi-volée d’une finesse remarquable. Il menait alors 4-2, mais ça ne l’a pas empêché de céder la première manche au jeu décisif, car Alcaraz a été plus solide dans les points clés.

Après les crampes, j’ai commencé à me sentir mieux. Mais Jannik Sinner a été meilleur que moi dans la dernière manche. C’est la vérité

Sinner n’en a pas paru affecté: plus tranchant et déterminé que jamais, il a su égaliser à un set partout. Sur quoi, son rival, qui s’était entre-temps fait mal à un doigt de la main gauche sur une glissade, a fait une pause vestiaire, préambule à une troisième manche bien compliquée sur le plan physique, puisque sa mobilité n’a pas été celle qu’on lui connaît. «J’ai commencé à avoir des crampes au début du troisième set, mais ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai perdu le match, a souligné l’Espagnol. Après les crampes, j’ai commencé à me sentir mieux. Mais Jannik a été meilleur que moi dans la dernière manche. C’est la vérité».