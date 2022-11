Au Luxembourg : Alcool et bagarre sur les marchés de Noël

Un peu plus tard, vers 21h40, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes au marché de Noël de Mersch. Les policiers ont compris que plusieurs gangs de motards s'étaient affrontés et ont constaté que deux personnes avaient été légèrement blessées.

Dans l'ensemble, les automobilistes ont plutôt été raisonnables côté boisson: sur les 122 automobilistes qui ont subi un test d'alcoolémie lors de deux vastes contrôles, à Hobscheid et à Kehlen dans la nuit de samedi à dimanche, seuls cinq avaient trop bu et dépassaient la dose d'alcoolémie réglementaire. Et pas de façon démesurée puisqu'ils n'ont reçu qu'un avertissement taxé et qu'aucun ne s'est vu retirer son permis de conduire.