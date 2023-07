Au Luxembourg: Alcool et vitesse restent les principaux assassins sur la route

«Pas d'accident grave sur la N11 depuis le radar»

Mais, avec un pays qui ambitionne zéro victime sur la route, les chiffres restent élevés. D'autant que les principales causes d'accidents graves et mortels sont connus: «La vitesse et l'alcool» tuent toujours autant. Une alcoolémie supérieure à la limite a causé quinze accidents mortels et 36 accidents graves. La vitesse inappropriée a fait onze accidents mortels et 57 graves.