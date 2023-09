Alcool pendant la grossesse: «Même un petit verre de temps en temps a un impact sur le foetus»

Chaque année au Luxembourg, quelque 120 bébés naîtraient avec le Syndrome d'aloolisation fœtale, directement lié à la consommation d'alcool de la maman durant sa grossesse. Unsplash

Ce samedi, c'est la Journée mondiale de sensibilisation du Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF). Selon des projections, chaque année, au Luxembourg, quelque 120 bébés naîtraient avec ce syndrome, directement lié à la consommation d'alcool de la maman durant sa grossesse. Dans sa forme la plus sévère, il est immédiatement identifié, le nouveau-né souffrant d'anomalies du visage (dysmorphie faciale) et présentant rapidement des retards de croissance et d'apprentissage. Mais il existe des formes plus diffuses et le lien n'est pas toujours fait avec des comportements qui apparaissent dans la petite enfance, tels que l'hyperactivité ou des difficultés à gérer ses émotions.

La consommation d'alcool pendant la grossesse est encore «malheureusement trop souvent tolérée», regrette Grégory Lambrette, psychologue et chargé de direction du service Quai 57, au sein de l'ASBL Arcus. Chargée fin 2021 par le ministère de la Santé de mener des campagnes de prévention dans le cadre du Plan d'action luxembourgeois de réduction du mésusage de l'alcool (PALMA), l'ASBL peut aujourd'hui poursuivre son action grâce à la Fondation Losch.

10% des femmes continuent de boire pendant leur grossesse

«Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des femmes bien sûr mais également de leur entourage, car les femmes boivent dans un contexte». Et de mentionner le traditionnel «Un petit verre, ça ne fera pas de mal» ou «Moi j'ai bu pendant que je t'attendais et tu es en parfaite santé». En Europe, environ 10% des femmes continuent de boire pendant leur grossesse et jusqu'à 25% dans certains pays.

Bien sûr, plus la consommation est importante plus le risque augmente «mais même un petit verre de temps en temps a un impact». Car l'alcool traverse la barrière placentaire et passe rapidement du sang maternel à celui du fœtus. «La consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap d'origine non génétique», rappelle le psychologue.

En sensibilisant dès le plus jeune âge, il est donc possible d'agir pour que le zéro alcool durant la grossesse devienne la norme. L'ASBL a donc décidé de lancer un grand concours auprès des 15-25 ans invités à imaginer les affiches de la prochaine campagne de prévention. L'association tiendra par ailleurs un stand d'information dans le hall de la clinique Bohler (Hôpitaux Robert Schuman) le 14 septembre.