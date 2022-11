Galaxie d'Amnéville : Aldebert revient avec son nouveau spectacle poétique «Enfantillages 4»

Spectacle

La tournée «Enfantillages 4» d’Aldebert a démarré sur les chapeaux de roues en septembre 2021, et la première année à sillonner les théâtres affiche complet presque partout! Dans ce nouveau spectacle, Aldebert et ses musiciens évoluent dans un décor aussi poétique que dynamique, changeant au gré des jeux de mapping vidéo. Pour sa deuxième année de tournée, «Enfantillages 4» rejoint les Zéniths & Arenas, dans une mise en scène étendue et agrémentée de nouvelles surprises visuelles!