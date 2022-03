Achats au Luxembourg : Aldi rénove ses magasins et va en ouvrir d'autres

LUXEMBOURG - Rénovations et projets d’extension, la chaîne de supermarchés allemande Aldi poursuit son développement au Grand-Duché.

Accent mis sur les rayons frais, les fruits et légumes, le rayon boulangerie et la présentation... Aldi poursuit la transformation de ses magasins. Rouvert mi-juin, celui de Capellen est le quatrième à avoir été converti au nouveau concept du distributeur. D’ici 2019, les quinze points de vente de l’enseigne au Grand-Duché le seront, pour un budget compris entre 7 et 10 millions d’euros.

«Nous souhaitons une ambiance différente et une gamme plus complète, pour que le client trouve tout ce dont il a besoin chez nous et n’ait plus besoin de passer ailleurs. C’est aussi montrer que l’image du hard discount du passé n’est plus d’actualité», explique Jan Oostvogels, directeur général d’Aldi Luxembourg. Dans le même temps, le groupe allemand poursuit son développement au Luxembourg. L’ouverture de deux nouveaux magasins est annoncée pour l’an prochain, à Belval et Differdange. Cela portera les effectifs autour de 180 équivalents-temps plein.