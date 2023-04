Tir mortel sur un tournage: Alec Baldwin échappe à une condamnation pénale

Getty Images via AFP

Les poursuites contre l’acteur américain Alec Baldwin, accusé d’homicide involontaire après un tir mortel sur le tournage du film «Rust» en 2021, vont être abandonnées, ont assuré jeudi ses avocats. «Nous nous réjouissons de la décision de classer l’affaire contre Alec Baldwin et nous encourageons une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de ce tragique accident», ont déclaré Luke Nikas et Alex Spiro, dans un communiqué transmis à l’AFP. le 21 octobre 2021,