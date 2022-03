États-Unis : Alec Baldwin et Hilaria attendent un septième enfant

Le couple a fait savoir sur Instagram que leur famille allait s’agrandir. L’acteur et la prof de yoga ont déjà six enfants.

Heureuse nouvelle pour Hilaria et Alec Baldwin: ils attendent un septième enfant. C’est la prof de yoga qui l’a annoncé sur Instagram, en partageant une vidéo prise au moment où sa progéniture a appris que la famille allait s’agrandir. De quoi mettre du baume au cœur de l’acteur et des siens après le décès de la directrice de la photographie du film «Rust» à la suite d’un coup de feu tiré accidentellement par Baldwin.

«Après beaucoup de hauts et de bas ces dernières années, nous avons eu une énorme et réjouissante surprise: un autre Baldwinito arrive cet automne», a écrit Hilaria, 38 ans, en légende des images. L’Américaine, victime d’une fausse couche en 2019, a ajouté que ce bébé était «une lumière dans leur vie» et une «bénédiction et un cadeau» dans ces temps incertains.