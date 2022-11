Tir mortel sur un tournage : Alec Baldwin porte plainte contre l’équipe du film «Rust»

Plainte pour négligence

Sont aussi visés par la plainte l’assistant-réalisateur Dave Halls, l'accessoiriste Sarah Zachry et le fournisseur d'accessoires Seth Kenney. D’après la plainte, «Halls n'a pas vérifié l'arme avec soin et a pourtant annoncé que l'arme était sûre avant de la remettre à Baldwin, et Zachry n'a pas révélé que Gutierrez-Reed avait agi de manière imprudente en dehors du plateau et qu'elle représentait un risque pour la sécurité de ceux qui l'entouraient».