Tir mortel : Alec Baldwin voulait finir le film pour indemniser la famille de la victime

L’acteur et producteur espérait boucler le tournage de son western, «Rust», afin, notamment, de rendre hommage à Halyna Hutchins, tuée accidentellement. Mais le mari de la victime a refusé l’accord.

Grâce aux bénéfices du film

«Alec Baldwin a engagé des efforts soutenus pour contacter la distribution de «Rust» dans l’espoir de gagner leur soutien en vue de finir le film. Il a agi ainsi dans l’intention d’honorer la mémoire d’Halyna en achevant sa dernière œuvre et d’indemniser Matt Hutchins et son fils grâce aux bénéfices du film», indique le document, déposé vendredi auprès d’une firme spécialisée à Los Angeles.

Selon le texte, Alec Baldwin avait réussi à convaincre l’équipe du film, dont son réalisateur Joel Souza, également blessé le jour du drame, de terminer la production. Mais Matt Hutchins a refusé l’offre d’accord amiable que lui proposait Alec Baldwin et a fini par porter plainte contre lui et la production, leur réclamant des dommages et intérêts «substantiels» en citant une longue liste de manquements. Dans son dossier d’arbitrage, l’acteur demande à la production de «Rust» de prendre en charge les frais de procédure et d’avocat liés à l’accident sur le tournage, ce qui est selon lui prévu dans son contrat.