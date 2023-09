Et après les maisons, place aux voitures dévalisées

Comme nous l'écrivions vendredi, le Luxembourg est frappé cet été par une vague de cambriolages . Plus de 40 ont été recensés à travers le pays en une semaine à peine. Malheureusement ces méfaits ne concernent pas que des habitations ou locaux commerciaux. Samedi, la police signale «plusieurs cambriolages de véhicules ces dernières heures».

Plusieurs rues du quartier de la Gare, en l'occurrence les rues Curie, Pescatore et du Fort Neipperg, ont été concernées, mais aussi la rue des Jardins à Esch-sur-Alzette. Les victimes ont d'ores et déjà déposé plainte mais la police, qui ne détaille pas les objets dérobés, invite tout le monde à la prudence.

«Si possible, garez votre véhicule dans un garage fermé» ou un lieu «bien éclairé» la nuit si vous n’avez pas de garage, peut-on lire dans une note repartagée samedi. «Verrouillez également votre véhicule si vous ne le quittez que pour une courte durée. N'oubliez pas de verrouiller les portes, les fenêtres et le coffre de votre véhicule» et «ne laissez pas d'objets de valeur dans votre véhicule. Mettez-les dans le coffre si vous ne pouvez pas les emporter avec vous», rappellent les forces de l'ordre.