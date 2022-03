Baignade interdite : Alerte au requin sur la Côte d'Azur

NICE - La baignade a été interdite ce lundi sur les plages de trois communes de la Côte d'Azur où plusieurs témoins ont affirmé avoir aperçu un requin.

Il n'est plus possible de se baigner à Cagnes-sur-mer, Villeneuve-Loubet et Saint-Laurent-du-Var depuis ce lundi. En cause, une alerte au requin.