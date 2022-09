Météo : Alerte aux fortes pluies au Luxembourg mercredi

La première s'étendra jusque mercredi matin tandis que la seconde commencera en début de soirée. Les minima seront compris entre 15 et 17°c et les maxima entre 19 et 21°C. Les jours suivant seront marqués par un ciel variable entre rayons de soleil, nuages et averses.