Marée rouge au Guatemala : Alerte aux mollusques contaminés sur la côte du Pacifique

Le Guatemala a lancé, samedi, une alerte pour la contamination de mollusques provoquée par une marée rouge qui touche les côtes du Pacifique Sud du pays et a déjà fait un mort.

La saxitoxine est une neurtoxine qui peut s'accumuler dans des mollusques et causer une intoxication alimentaire chez l'homme. Depuis le 29 avril, le pays a comptabilisé un décès et onze cas d'intoxication aux mollusques, a-t-on ajouté de même source. La population a été appelée à éviter la consommation de mollusques tels que les moules, les palourdes et les coquillages car «cela produit une intoxication grave et peut même entraîner la mort».