Météo au Luxembourg: Alerte aux orages: le Luxembourg placé en vigilance jaune

Attention aux orages ces prochaines heures au Grand-Duché: MeteoLux prévient que des masses d'air humides et instables, en provenance de France, traverseront le pays et pourraient provoquer des orages «modérés» mais avec «de fortes averses de pluie pouvant donner des cumuls de 6 à 15 l/m² en peu de temps et des rafales jusqu'à 70 km/h».

Le temps sera plus calme lundi avec beaucoup de nuages mais des averses de pluie moins fortes. Le soleil devrait pointer le bout de son nez mardi après-midi et persister mercredi et jeudi. Côté mercure, il faudra compter jusqu'à 9°C lundi et 11°C mardi. À noter que le thermomètre plongera sous 0°C dans la nuit de mardi à mercredi: MeteoLux prévoit jusqu'à -2°C. La douceur reviendra à partir de vendredi (jusquà 17°C) mais avec de la pluie le matin et de belles éclaircies l'après-midi.