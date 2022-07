Vague de chaleur: Alerte jaune aux températures dimanche, 38C attendus mardi

Vague de chaleur : Alerte jaune aux températures dimanche, 38°C attendus mardi

LUXEMBOURG – MeteoLux a émis une alerte jaune en raison des hautes températures attendues dimanche dans le sud du pays et a revu ses prévisions à la hausse pour le début de semaine prochaine.

Mais c'est bien à partir de lundi que les températures pourraient devenir plus difficiles à supporter. MeteoLux a ainsi revu ses prévisions à la hausse pour les journées de lundi et mardi, particulièrement brûlantes. Lundi, 35°C sont attendus, et mardi, 38°C.