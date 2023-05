Gare de Luxembourg: L'alerte à la bombe levée, une personne arrêtée

Le trafic ferroviaire et des bus a été paralysé ce samedi en raison d'une alerte à la bombe en gare de Luxembourg, annoncent les CFL ce samedi après-midi. La gare a été entièrement évacuée et le périmètre bouclé. Le trafic a pu reprendre progressivement un peu avant 18h, soit un peu plus d'une heure après le début de l'alerte.