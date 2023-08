Des vaccins arrivent pour lutter contre les nouveaux variants du Covid

Les vagues de Covid se succèdent. Avec elles, leurs nouveaux sous-variants auxquels sont affublés des noms. Ainsi, l’actuel se prénomme Eris. Il s’est déjà fait une place aux États-Unis, pays où un successeur pointe le bout de son nez: le Fornax. La Schweiz am Sonntag indique samedi, en Suisse, que l’entreprise Moderna est armée et se prépare pour la vaccination dès l’automne. Pour ce faire, la société américaine a produit un vaccin à ARNm actualisé contre les variants Eris et Fornax.