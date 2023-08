Au Luxembourg: Alerte orages: les bons comportements à adopter et ceux à éviter

Évitez également de vous rendre dans votre sous-sol ou dans un parking, en raison de possibles risques d’inondations. Plusieurs organismes et experts déconseillent les bains et douches durant les orages, Luca Mathias de MeteoLux, n'y voit pour sa part, aucun danger.

Position à l'extérieur

Si vous ne trouvez pas d’endroit pour vous protéger, Meteolux recommande d'assurer une certaine position: «Accroupissez-vous le plus bas possible, les pieds joints, la tête entre les bras repliés et pressée contre les genoux». Le service météorologique national conseille avant tout de «se tenir informé de la situation et d’adapter son comportement en conséquence».