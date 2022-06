Météo au Luxembourg : Alerte rouge dans le sud du pays, record de chaleur en vue

LUXEMBOURG – MeteoLux a lancé un avis de chaleur extrême samedi, entre 12h et 22h, pour le sud du pays. Le record de chaleur pour un mois de juin pourrait tomber.

Placé en vigilance jaune, jeudi et vendredi, à cause de la chaleur, le Luxembourg va suffoquer encore un peu plus, samedi après-midi. MeteoLux a en effet lancé un avis de chaleur extrême entre 12h et 22h, pour le sud du Grand-Duché. Des températures maximales comprises entre 35 et 37°C sont attendues. Le nord du pays, lui, a été placé en vigilance orange pour la même période. Le thermomètre devrait grimper à 33, voire 35°C dans cette partie du Luxembourg.