Luxembourg: Alerte rouge à la chaleur: «J'irai au travail plus tôt»

Les pelouses de la Kinnekswiss ont bien jauni. Vincent Lescaut

«En vacances, la chaleur ne me dérange pas, mais ici au Luxembourg, dès qu'on dépasse 28 °C, j'ai du mal». S'il a bravé la chaleur hier, David n'ira pas travailler cet après-midi. «J’ai pris congé car il fera chaud et je veux en profiter avec ma famille. Peut-être à la piscine, mais à l'ombre».

Et pour cause, MeteoLux a relevé hier son niveau d’alerte d’orange à rouge, pour tout le pays, de 13 h à 20 h 59 cet après-midi. De 34 à 36 °C sont prévus dans le Nord, de 35 à 38 °C dans le Sud, et il n'est pas exclu que le record absolu de 39 °C enregistré au Findel en juillet 2019 soit battu.

«D'habitude, je commence à 9 h, mais là j'irai travailler à 7 h, sinon c’est trop dur», confiait à Differdange Vera, qui fait des ménages et a souffert hier. Valentin, pas du tout. «Je viens de Roumanie, on est habitués et ça fait plaisir. "Il fait trop chaud, il fait trop froid", on se plaint toujours, il faut arrêter. La semaine prochaine, il va sûrement pleuvoir!».

«La planète se réchauffe et il faut s’en inquiéter»

Tous se voulaient vigilants à l'égard des enfants et des personnes âgées. «On pense toujours d'abord au climat et à la Terre, ajoutait Raquel. Cette chaleur, c’est compliqué pour les personnes qui ont du mal à respirer. J’ai 17 ans et c’est déjà dur, alors…». «La planète se réchauffe et il faut s’en inquiéter, abondait Naël. Je vis en appartement donc je subis. Mais j’ai la chance de travailler dans des bureaux climatisés».