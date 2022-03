Eruption volcanique en Indonésie – Alerte rouge déclenchée à Sumatra

Éruption volcanique en Indonésie : Alerte rouge déclenchée à Sumatra

Un volcan est entré en éruption pour la première fois depuis 400 ans, projetant un nuage de fumée et de cendres à 1500 mètres de hauteur et provoquant l'évacuation de 10 000 personnes.

L'éruption du volcan Sinabung, qui culmine à 2 460 mètres d'altitude dans le nord de Sumatra, a dégagé un épais nuage de fumée noire et âcre, mais aucune victime n'a été signalée, selon les équipes de secours. "Nous sommes devant une situation manifestement dangereuse et nous avons donc relevé le niveau d'alerte au maximum, c'est-à-dire l'alerte rouge", a déclaré Surono, le chef du Centre d'alerte aux catastrophes volcaniques.

"Les fumées et les cendres sont projetées à 1 500 mètres au-dessus du cratère", a-t-il indiqué. "Notre équipe s'organise avec les responsables du district et de la province pour surveiller la situation". Le volcan Sinabung n'était pas entré en éruption depuis plus de 400 ans, mais montrait des signes "d'activité volcanique" depuis vendredi, selon Surono.