Vigilance(s) au Luxembourg: Alerte aux orages parfois forts dès 22h dimanche, idem lundi

Les températures vont ensuite très nettement chuter, ce qui a d'ailleurs conduit MeteoLux à revoir à la baisse, dans l'après-midi, le risque de pollution à l'ozone. «Le vent sera plus soutenu en journée et le risque d’averses de pluie et d’orages augmentera en soirée et pendant la nuit. Ceci pourrait favoriser la dispersion des polluants et ainsi limiter la formation en ozone», indique le dernier bulletin de la qualité de l'air.