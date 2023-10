Dénicher les canulars et lever les doutes

En cas de menace établie, les policiers et gendarmes réalisent une levée de doute. Pour cela, ils prennent contact avec le responsable du lieu et peuvent décider de la mise en place d'un périmètre de sécurité ou d'une évacuation du site avant l'intervention d'une brigade spécialisée dans le déminage.

Neutralisation

Au château de Versailles, évacué pour la cinquième fois en moins d'une semaine vendredi, chaque signalement «est pris au sérieux et donne lieu à une évacuation du château et du domaine», a expliqué le site culturel qui accueille plus de 10 000 visiteurs par jour.

«Investigations téléphoniques et informatiques»

L'ouverture d'une enquête judiciaire «pourra s'appuyer sur les préjudices occasionnés par l'appel» et la sanction pénale peut aller jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, ajoute cette source.

200 établissements scolaires, 18 aéroports

Vendredi, dix-huit aéroports ont été visés par de nouvelles alertes à la bombe, et dix évacués, selon le ministre des Transports Clément Beaune, provoquant une troisième journée consécutive de perturbations dans le transport aérien français. Entre le 4 septembre et le 18 octobre, environ 200 établissements scolaires français ont été visés par des messages malveillants et menaçant d'attentats, et depuis le 7 octobre près de 10 menaces ont visé des établissements culturels, détaille le ministère de l'Intérieur.