Vous recevrez désormais des alertes par SMS… sans être prévenus

Avec une vague de chaleur étouffante, suivie d'une alerte au typhon qui a forcé l'évacuation de tous les campements, la fête mondiale des scouts a fait face, en Corée du Sud, à ses plus grands défis en plus d'un siècle, a déclaré mardi le chef du mouvement scout mondial. «C'est la première fois en plus de 100 ans de Jamboree scout mondial que nous devons faire face à de tels défis», a déclaré Ahmad Alhendawi, secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout, dans un communiqué.