Attention les yeux! : Alessandra Ambrosio en bikini

La mannequin pose en bikini pour une nouvelle campagne publicitaire très remarquée. Au cœur d'une polémique en Angleterre, elle est jugée trop maigre par la presse d'outre-Manche.

Il y a quelques jours, pourtant la brésilienne avait confié : «J'ai un entraîneur personnel qui me donne des cours de Butt Lift, un mélange de capoeira et de samba. C'est amusant. J'ai fait du cardio aussi après avoir accouché de ma fille pour me remettre en forme, mais habituellement je ne fais rien d'autre que de marcher sur la plage. Je n'aime pas aller à la salle de gym pour courir sur un tapis. Je préfère faire des randonnées. (...) Je suis chanceuse de travailler pour Victoria's Secret qui veut que les femmes soient en bonne santé. Vous devez être mesure de remplir le soutien-gorge et la culotte donc oui, j'ai des courbes. Mais si je dois arrêter de manger pour travailler alors je préfère changer de carrière. Compromettre ma santé pour être top model n'a jamais été une option pour moi.»