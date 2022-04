Heureuse seule : Alessandra Sublet veut rester célibataire

Célibataire à 45 ans, Alessandra Sublet est lassée des hommes. Elle veut désormais se concentrer sur sa carrière.

Si Alessandra Sublet n’a plus de compagnon pour partager son quotidien, elle ne s’en porte pas plus mal. Depuis sa rupture avec son ex, Jordan, de 13 ans son cadet, l’ex-animatrice, qui a décidé de se reconvertir dans la comédie, assure qu’elle «aime être seule». «Ça fait un an que je suis célibataire, mes copines font la grimace quand je leur dis ça, mais j’ai mes enfants, mes potes, beaucoup de travail, et je me demande souvent où je calerais un homme au milieu de tout ça», confie la Française de 45 ans à «Paris Match».