«De ma vie, je n’ai jamais mis la main au cul à personne»

«Je n’ai pas dormi pendant trois jours, entre les menaces de mort et tout ça. Mais je ne suis pas la victime, je suis le bourreau, donc je ne peux pas dire que c’est compliqué, même si ça l’est pour mes proches, ma famille et Valérie, d’avoir encore ces images qui tournent partout sur les réseaux», a-t-il confié.

Valérie Bénaïm était également présente sur le plateau. «Je passe mon temps à dire aux jeunes filles et jeunes femmes qu’il ne faut rien laisser passer. Que tous les gestes inappropriés, il faut absolument et immédiatement les dire, donc je ne vais pas me dédire: effectivement j’ai détesté le geste d’Alex. Je n’ai pas aimé, c’est un geste totalement inapproprié et, en même temps, j’ai détesté ma réaction parce que sur le moment, je n’ai pas su réagir», a-t-elle raconté.