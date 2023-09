Sa main aux fesses de Valérie Benaïm ne passe pas

Dans «TPMP», le 27 septembre 2023, Alex Goude et Valérie Bénaïm ont été invités à se livrer à un concours de danse. Pendant celui-ci, le comédien de 48 ans, nouveau venu dans le programme, a mis la main aux fesses de la journaliste de 54 ans. Un geste qui a choqué Cyril Hanouna, qui a stoppé net l’exercice en traitant de «fou» et de «taré» son chroniqueur.

Devant les caméras, Valérie Bénaïm a ensuite relativisé ce qui s’était passé: «Je ne savais pas qu’il allait me mettre la main au cul, mais en toute amitié, il n’y a aucun problème», et «J’ai été surprise, il s’est excusé. Il a voulu s’amuser et faire de l’humour. Voilà, ça a été un peu loin», a-t-elle déclaré. Plus tard, sur X, elle a écrit: «Le geste d’Alex était déplacé. On s’en est expliqué. Dont acte. Merci Cyril Hanouna, mon ami, d’avoir réagi immédiatement. L’affaire est close».