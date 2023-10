Alex Goude: «J’ai juste besoin de souffler après cet épisode fou»

Contacté par le site web, celui qui se qualifie de papa «défragmenté» a d’abord déclaré que «l’incident était clos». «Valérie a dit qu’il n’y avait pas de problèmes. Je me suis excusé 20 fois et en direct, et après, j’ai juste besoin de souffler après cet épisode fou où notamment, grâce à des articles de chez vous, ma famille, ma mère et moi avons eu l’impression que j’étais l’ennemi public numéro 1», a-t-il ajouté. Et de conclure: «Cet épisode m’a coûté suffisamment pour qu’on arrête d’en rajouter».