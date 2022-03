Concert : Alex Hepburn a transporté l’Atelier dans son monde

LUXEMBOURG - Alex Hepburn a fait voyager son public, mercredi, avec sa voix et un univers musical tout en douceur.

On la compare souvent à Janis Joplin et Amy Winehouse. Pourtant, Alex Hepburn n’est pas qu’une simple copie de ses deux devancières. Elle a sa propre personnalité, sa voix exceptionnelle a parfois des accents à la Janis ou à la Amy, mais c’est bien celle d’Alex Hepburn. Une voix profonde, un brin rocailleuse par moment. Mais surtout divine. Preuve en est sa version personnelle du fameux «Bang Bang», de Nancy Sinatra, qu’elle a parfaitement adapté à son monde.

Un univers un peu sombre, d’ailleurs, sans bling-bling ni decorum. La belle Écossaise monte sur scène dans une simple robe noire, avec une veste noire, et ses cheveux noirs. Pas vraiment de décor, pas de jeux de lumières extraordinaires, c’est superflu tant la présence et la voix d’Alex occupent l’espace. Les titres s’enchaînent vite et efficacement. Son tube planétaire entêtant «Under» a été accueilli par une ovation et repris par une bonne partie du public de l’Atelier, pas assez nombreux, d’ailleurs, vu le talent de l’artiste.