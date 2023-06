Cyclisme : Alex Kirsch sacré champion du Luxembourg

Il est arrivé en solitaire et a pris le temps de savourer son sacre, le premier de sa carrière sur la course en ligne à 31 ans. Alex Kirsch, qui avait remporté le contre-la-montre mercredi, portera le maillot de champion du Luxembourg sur les routes du Tour de France, auquel il participe pour la deuxième fois à partir du 1er juillet.

Il a devancé Michel Ries au bout d'une course marquée par la neutralisation des deux favoris, Bob Jungels et Kevin Geniets, qui a profité à un groupe d'une dizaine de coureurs, dont Kirsch, Ries et le champion en titre Colin Heiderscheid. Sorti dans l'avant-dernier tour de circuit, Kirsch avait pourtant subi un accident sans gravité la veille de la course, lorsqu'il a été renversé par une voiture à l'entraînement.