Alex Roberto, de Hollerich, élu 7e plus bel homme du monde

LUXEMBOURG - Le modèle luxembourgeois Alex Roberto

a trouvé sa première agence à l'étranger.

Alex Roberto (au milieu) vient de représenter le Luxembourg devant un jury mondial lors du concours «Best model of the world», à Istanbul.

Pendant une semaine, à Istanbul, début décembre, Alex Roberto a passé des vacances fatigantes. Lors d'un concours Benelux, Alex s'était qualifié pour la finale mondiale, le «Best model of the world». Sur les 50 hommes, 50 femmes, chacun représentant de son pays, il a fini septième. Le candidat français a gagné. «Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Pour remporter un concours, il faut se retrouver devant le bon jury au bon moment», estime cet Italien né et vivant au Luxembourg.