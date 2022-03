Tennis - Roland-Garros : Alexander Zverev éliminé dès le premier tour

Le jeune Allemand (20 ans), un des outsiders du tournoi, a été éliminé ce mardi par l'Espagnol Fernando Verdasco, 37e mondial, en quatre sets 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.

«J'ai mal joué et j'ai perdu»

Commencé lundi, le match a été interrompu par l'obscurité à un set partout. Mais la nuit n'a pas porté conseil à Zverev qui a continué à jouer trop loin de sa ligne de fond et n'a jamais su prendre l'initiative dans l'échange. «Il a très bien joué et très intelligemment en essayant de me repousser. Je ne sentais pas bien la balle, j'ai joué très court et très défensif», a-t-il reconnu.