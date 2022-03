Tennis : Alexander Zverev gagne et élimine Rafael Nadal

Vainqueur de Daniil Medvedev, «Sascha» Zverev s'est donné le droit de défendre son titre. Rafael Nadal éliminé.

Une position compliquée lorsque vous n'avez plus rien à gagner. Tenant du titre à l'O2 Arena, «Sascha» Zverev n'avait alors plus qu'à contrôler ses nerfs et capitaliser sur la qualité de son service. Il retrouvera «son pote» Dominic Thiem samedi soir pour une place en finale.