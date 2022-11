Famille grand-ducale : La princesse Alexandra va se marier au printemps prochain

LUXEMBOURG –La fille du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse de Luxembourg s'est fiancée avec son compagnon Nicolas Bagory, annonce ce lundi la Cour grand-ducale dans un communiqué.

La princesse Alexandra de Luxembourg (31 ans) s'est fiancée avec son compagnon Nicolas Bagory, annonce ce lundi la Cour grand-ducale, dans un communiqué. Le mariage aura lieu au printemps 2023. Né le 11 novembre 1988, Nicolas Bagory a grandi en Bretagne, note l'institution. Après des études en sciences politiques et lettres classiques, il travaille aujourd’hui dans la création de projets sociaux et culturels.

Rappelons que la princesse Alexandra est le quatrième enfant et l'unique fille du Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa. Ses frères sont le prince Guillaume, le prince Félix, le prince Louis et le prince Sébastien.